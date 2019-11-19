قايد صالح: العصابة ومن والاهم فقدوا كل علاقة مع تاريخ الشعب

قال الفريق احمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، إن العصابة ومن والاهم فقدوا كل علاقة مع تاريخ الشعب ومبادئه الوطنية.

وأوضح نائب وزير الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن الشعب يدرك خلفيا الأطراف الحاقدة المنزعجة من لحمة الجيش بشعبه.

وأضاف قايد صالح، أن العصابة وجدت الرد المناسب من الشعب الجزائري عبر كافة الوطن.

وأشار رئيس الأركان،أن اللحمة بين الشعب والجيش كاملة الأركان لا انفصام لها،مضيفا “الشعب أدرك أن جيشه متمسك ببقائه في حضنه”.

وذكر قايد صالح، أن قيادة الجيش تربت على قيم الوفاء للوطن الغالب.