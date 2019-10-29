قايد صالح: القيادة العليا تحرص على التكفل الطبي بالعسكريين والمواطنين المتواجدين على الحدود

كشف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، أن القيادة العليا للجيش تعمل على التكفل الطبي بالأفراد العسكريين.

كما تحرص على التغطية الصحية للمواطنين، لاسيما المتواجدين على الحدود في جنوبنا.

كلمة الفريق جاءت على هامش تدشين مركز الطب الجراحي النهاري والداخلي بالمستشفى العسكري لعين النعجة بالعاصمة.

وأضاف نائب وزير الدفاع، أن المركز يعد لبنة في مجال عصرنة واحترافية هياكل الصحة العسكرية.

وأكد الفريق حرص القيادة العليا على أن تتوفر جميع الهياكل الصحية المتواجدة على مستوى الجيش الوطني على كافة الوسائل البشرية اللازمة.