قايد صالح: الهبة القوية للشعب في الآونة الأخيرة تُبشّر بانفراج الوضع

كشف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش، أن الهبة الشعبية القوية تبشر باقتراب انفراج الوضع.

وأضاف الفريق خلال زيارة عمل وتفتيش قادته اليوم إلى الناحية العسكرية الثانية، أن الهبة الشعبية تسعى لمرور الجزائر إلى بر الأمان.

وتابع يقول:” إن ما تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة من هبة شعبية قوية تعكس قوة الإرادة الشعبية لتخطي هذه المرحلة الحساسة”.

وأثنى الفريق أحمد قايد صالح على تصميم الشعب الجزائري وإصراره عبر كامل ربوع الوطن على المشاركة بقوة في الإستحقاق الرئاسي المقبل والتفافه حول جيشه دعما لموقفه الصادق والمخلص.

كما أكد نائب وزير الدفاع، أن الشعب يرفض بشكل قطعي محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤون بلاده الداخلية، ملقنا العالم أجمع دروسا في الوطنية.

وأشار الفريق إلى أن الشعب يرد بقوة على المحاولات اليائسة من خلال مسيراته الحاشدة عبر ارجاء الوطن، مضيفا أن الإستحقاق الرئاسي المقبل يمثل استكمالا لا رجعة فيه لمشوار الفاتح نوفمبر 1954.