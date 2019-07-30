قايد صالح:” تأمين المسيرات في صالح الشعب..ولا تشكيك في نوايا وجهود مصالح الأمن”

قال نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، إنّ التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، “هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس “.

وجاء تصريح الفريق قايد صالح ، فيما يتعلق تأمين المسيرات، كرد على ما أسماه “الدعوة المشبوهة وغير المنطقية المطالبة بتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى”.

وأضاف الفريق خلال حفل تكريم المتفوقين في شهادتي البكالوريا و التعليم المتوسط لسنة2019 بمدارس اشبال الامة ، :” الاجراءات الامنية المتخذة وهو الأمر الذي طالما أكدنا عليه أكثر من مرة بضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها”.

مضيفا بالقول:” ومن غير الأخلاقي تشويه الحقائق واختلاق الأكاذيب، بغرض إعطاء نفس جديد لأصحاب النوايا الخبيثة، الذين يعملون على تأجيج الوضع وإطالة أمد الأزمة”.