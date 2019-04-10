قايد صالح: “تم ضبط منظمات غير حكومية مكلفة باختراق المسيرات السلمية”

كشف الفريق قايد أحمد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، انه تم القبض على بعض المنظمات غير حكومية متلبسة بمحاولة اختراق المسيرات.

وقال الفريق قايد صالح اليوم الثلاثاء، من وهران: “إحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة، بذلنا في الجيش الوطني الشعبي كل ما بوسعنا، من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج”.

وأضاف: “مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل”.

وتابع: “هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا”.