قايد صالح: “خدام الاستعمار من العصابة وأذنابها وضعوا أنفسهم في خدمة الأعداء”

قال الفريق، أحمد قايد صالح، إن عدو الأمس وأذنابه لم يتقبلوا أبدا بلوغ بلادنا عتبة الاستقلال الحقيقي بكل معانيه ودلالاته.

وخلال زيارة عمل الى فيادة القوات البرية، أكد نائب وزير الدفاع الوطني، أن الصراع الحقيقي يدور اليوم بين الشعب الجزائري المسنود بالجيش وبين خدام الاستعمار من العصابة وأذنابها.

وأشار رئيس أركان الجيش أن خدام الاستعمار من العصابة وأذنابها وضعوا أنفسهم في خدمة الأعداء.

وأضاف “العصابة وأذنابها راحوا يعملون من أجل عرقلة مسعى الخيرين من شعبنا وجيشنا”

وأكد الفريق قائلا ” العصابة وأذنابها خاب مسعاهم وتأكدوا من ذلك لما شاهدوا الهبات الشعبية عبر كافة أرجاء الوطن”.