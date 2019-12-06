قايد صالح.. رئاسيات 12 ديسمبر ستكون عرسا انتخابيا

أكد الفريق احمد قايد صالح، اليوم الجمعة، على ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود من أجل بناء جيش قوي وعصري ومتطور عماده العنصر البشري، الكفؤ والمتخصص.

وأثنى رئيس أركان الجيش، على المجهودات المضنية والحثيثة والمتواصلة، التي يبذلها الجميع، كل في مجال عمله وحدود صلاحيته.

وقال نائب وزير الدفاع الوطني، إن الجيش بلغ الأشواط التطويرية في شتى المجالات مبلغ التقدير والاعتزاز.

للإشارة، يواصل احمد قايد صالح، زيارته، لليوم الرابع، إلى الناحية العسكرية الثانية في وهران.

كلمة الفريق احمد قايد صالح

“لقد بلغت الأشواط التطويرية في الجيش الوطني الشعبي في شتى المجالات، مبلغ التقدير، بل والاعتزاز، ولا شك أنكم تدركون كإطارات”

“بحكم طبيعة ممارستكم لمهامكم العسكرية، كل الإدراك عظمة هذه الخطوات المقطوعة، التي تمت بمثابرة خالصة وإصرار شديد”.

“وتقدرون مدى تأثيرها الإيجابي على التحسن المطرد والمتواصل لمستوى التمرس المهني للأفراد العسكريين بمختلف فئاتهم”.

“وتواكبون، وترون رأي العين درجة الجاهزية العملياتية والقتالية المتوصل إليها،والأداء الرفيع للمهام الموكلة، الذي أصبحت عليه قواتنا المسلحة بكافة مكوناتها”.

“ولقد مثل ذلك ودون مبالغة، مصدر ارتياح وتحفيز في آن واحد، وهو ما يجعلني أنتهز هذه المناسبة الطيبة”.

“لأثني على المجهودات المضنية والحثيثة والمتواصلة التي ما انفك يبذلها الجميع كل في مجال عمله وحدود صلاحياته”.

“هذه المجهودات التي بقدر ما نقدرها عاليا،فإننا نطمح في الجيش، إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المتوافقة مع ما نحن مقبلون”.

“بل وعازمون، بحول الله تعالى وقوته،على تجسيده فعليا وميدانيا، من أجل بناء جيش قوي عصري ومتطور،عماده العنصر البشري الكفء والمتخصص”.

“القادر بمهارة عالية على استيعاب التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة، والجدير بمواكبة التحديات المتسارعة”.

“التي بات يفرضها واجب حماية استقلال الجزائر وصيانة سيادتها الوطنية وتأمين وحدتها الشعبية والترابية”.

“وهي مهام عظيمة بقدر ما يعتز بها الجيش الوطني الشعبي، فهو مطالب دوما بأن يكون في مستوى حسن أدائها”.

“إننا إذ نستمر في الجيش الوطني الشعبي، في بذل قصارى الجهود خدمة للجزائر وأمنها، فإنني أنتهز هذه السانحة الكريمة”.

“لأقدر كافة الجهود المبذولة على مستوى الناحية العسكرية الثانية، وأثمن النتائج المحققة في أكثر من مجال”.

“وأؤكد أن لا شيء يتحقق دون عمل مخلص ودون جهد مثابر ومثمر”.

“لا يخفى عليكم أنه قد تم توفير كافة عوامل النجاح المطلوبة،وتمت تهيئة كل سبل التطور المهني المحترف من تجهيز،وتكوين وتحضير،وتحسيس”.

“وإننا ندرك جيدا، بارتياح شديد، أن كل هذه الجهود المبذولة في السنوات القليلة الماضية”.

“على أكثر من مستوى، قد أثمرت نضجا مهنيا رفيعا وتمرسا قتاليا وعملياتيا عاليا”.

“وأنتجت، أساسا وعيا شديدا بحساسية المهام الموكلة وبضرورة أدائها على الوجه الأصوب والأكمل”.

“فبقدر هذا الارتياح الذي نشعر به كلما تفقدنا الأفراد والوحدات والنواحي والقوات، فإننا نبقى دوما نطلب المزيد، فالتحديات متوالدة ومتسارعة”.

“والجزائر تستحق من كافة أبنائها في كافة مواقعهم بأن يكونوا حصنها المنيع”.

“لاسيما ونحن مقبلون على استحقاق مفصلي وهام وهو الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر الجاري”.

“التي ستكون إن شاء الله تعالى عرسا انتخابيا تتجسد فيه الإرادة الشعبية ومنطلقا جديدا للجزائر على سكة البناء والتشييد”.