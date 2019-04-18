قايد صالح..رهاننا حفظ الجزائر من قوى كبرى تعمل على إعادة تشكيل خريطة العالم وفقا لمصالحها

أكد الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش، أن أعظم الرهانات هو حفظ استقلال الجزائر، وتثبيت أسس سيادتها الوطنية.

وجاء بكلمة قايد صالح،”إن الجيش الوطني الشعبي يعتبر أن أعظم الرهانات التي تستحق منا بذل الجهد تلو الجهد لضمان كسبها”.

تابعا “هي رهان حفظ استقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية”.

وأفاد نائب وزير الدفاع الوطني،أن العالم يموج بتحديات كبرى ومتغيرات تقف وراءها أيادي وقوى كبرى تعمل لتشكيل العالم وفقا لمصالحها.

وأضاف قايد صالح، أن هذه الأيادي تعمل على حساب حرية الشعوب وأمنها.

وقال”في عالم يموج بتحديات كبرى ومتغيرات غير مأمونة الجانب تقف وراءها أيادي،وقوى كبرى تعمل على إعادة تشكيل خريطة العالم،وفقا لمصالحها”.

مضيفا “ولو كان ذلك على حساب حرية الشعوب وأمنها واستغلالها وسيادتها الوطنية”.