قايد صالح: سنحمي كل ربوع الجزائر من مخاطر عدم الإستقرار

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، أنه رغم تفاقم المشاكل فستبقى جهود الجيش دوما متمحورة حول حماية جميع حدود الجزائر بما فيها البحرية.

وأوضح قايد صالح، على هامش إشرافه على التمرين البري-البحري “طوفان 2018” بالبحرية الغربية، أنه مهما تعاظمت مشاكل محيطنا الجغرافي القريب والبعيد وتعقدت أزماته.

فإن جهود الجيش ستبقى دوما متمحورة حول حماية كل ربوع الجزائر بـكـافـة حدودها الوطـنـية، ومشارفها البحرية، حتى لا تكون منفذا لمخاطر عدم الاستقرار.

وأكد الفريق أن الحفاظ على سيادة الجزائر واستقلالها الوطني من أهم مبادئ الجيش.