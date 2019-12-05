قايد صالح: سنواصل حفظ الجزائر مهما عظمت التحديات وتعاظمت الرهانات

قال الفريق أحمد قايد صالح، أن صلب مهام الجيش، هي المواصلة العازمة لمهمة حفظ الجزائر، في كل وقت وحين، مهما عظمت التحديات وتعاظمت الرهانات.

وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال إشرافه على مناورات بإستعمال طائرات مقنبلة بوهران، أن الجيش يعمل بإخلاص، على توفير كل العوامل التي تثبت جودة الأداء العملياتي لقوام المعركة لقواتنا المسلحة.

وأكد الفريق، على أن ما بلغه الجيش بكافة مكوناته من مستويات رفيعة على أكثر من صعيد، هو حصاد جهود مضنية ومتواصلة ومثابرة ومخلصة لله والوطن، تم بذلها بكثافة شديدة خلال السنوات الأخيرة.

وأورد ذات المتحدث، أن خير شاهد على جدية وفعالية ما تحقق من نتائج، هو الإلمام والاستيعاب المتدرج لمقتضيات الاحترافية بمفهومها الشامل، التي حرصنا على أن تـنـبع من خصوصياتـنا الوطنية الأصيلة.

وشدد الفريق، على أن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان إيلاء أهمية قصوى، سنة بعد أخرى، لتحضير التمارين الاختبارية المختلفة المستويات والخطط.

وفي الختام، أشرف الفريق ورفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية، على تدشين مدرج هبوط وإقلاع الطائرات بمدرسة التخصص في المطاردة بمشرية.

وقبل ذلك، كان الفريق قد أشرف مساء أمس على تنفيذ تمرين بياني بالقاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير، تمحور موضوعه حول مواجهة أعمال تخريبية استهدفت القاعدة البحرية.

كما تابع قايد صالح تمرين رمي صواريخ على أهداف جوية، نفذته بنجاح الفرقاطة “الرادع”.

تفاصيل إشراف قايد صالح على مناورات بإستعمال طائرات مقنبلة

تابع الفريق أحمد قايد صالح، صباح اليوم، رفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية تمرينا بيانيا “عزم 2019” نفذته وحدات اللواء 36 مشاة آلية، مسندة بطائرات مقنبلة.

واستمع في البداية إلى عرض حول مراحل وسير التمرين قدمه قائد اللواء 36 مشاة آلية، ضمن الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه.

ليتابع الفريق بعدها مجريات التمرين الذي يهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الوحدات، فضلا عن تمكين الأفراد والأطقم من اكتساب مهارات أكثر في مجال التحكم في منظومات الأسلحة.

كما تابع عن كثب مجريات الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المشاركة، وهي الأعمال التي اتسمت فعلا باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز.

وفي نهاية التمرين، إلتقى الفريق بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، مهنئا إياهم على الجهود الكبرى التي بذلوها خلال جميع مراحل تحضير وتنفيذ هذا التمرين الذي كلل بالنجاح التام.