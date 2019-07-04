قايد صالح: “على الضباط إحباط كافة المخططات الدنيئة التي تحاك ضد الوطن “

دعا نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، سلك الضباط والمستخدمين المدنيين ، لاحباط كافة المخططات الذنيئة، التي تحاك ضد الوطن في السر والعلنية، مؤكدا أنه لن يكون صعب إن توفرت الارادة والايمان والاصرار القلوب.

وقال في ر سالة ، بمناسبة إحياء الذكرى 57 لاستقلال الجزائر واستعداد سيادتها الوطنية، :”أنني أشعر بكثير من الغيظة والسرور وأنا أتوجه اليكم انتم الضباط وضباط الصف رجال الصف والمستخدمين المدنيين ، التابعين لوازة الدفاع الوطني “.

مضيفا:” “. بلادنا الحبيبة تتأهب للاحتفال بالذكرى 57 لاستقلالها واستعداد سيادتها الوطنية ، بالمناسبة اتقدم بأزكى التهاني وأصدق الأماني،

متضرعا من المولى عزوجل أن يعيده عليكم وعلى أهاليكم وذويكم ، بهذه المناسبة الوطنية الخالدة بدوام السعادة والرخاء وتمام العافية”.

وتابع الفريق :”. إنّ الجزائر السيدة والمستقلة المحافظة دوما على أمانة الشهداء والمدافعة عن مبادئ ثورتها الخالدة المتطلعة نحو إكتساب المزيد من متطلبات صيانة أمانتها واستقرارها ، تكرم اليوم من خلال استحداث عبق عيد استرجاع استقلالها الغزير بالمعاني الدلالات،والذي يقدر مايدفعنا جميعا الى الاعتزاز بالماضي المجيد و الافتخار بمن صنعه وخلده .

مضيفا:” فهو أيضا فرصة متجدد لكافة افراد العسكريين لشحن هممهم وتقوية عزائمهم وتحفيزهم على المزيد من العمل الدؤوب و التفاني في اداء مهامهم وتحميل مسؤولياتهم بكل نزاهة وشرف ، خدمة لحاضر الجزائر ومستقبلها.

مؤكدا،” انّ هذه المهام النبيلة الحيوية التي ابط شرف تحملها لكم انتم ابناء الجيش سليل جيش التحرير الوطني ،وقد اوفيتوها حقها من خلال الجهود الجبارة التي بذلتها على كافة الاصعدة و المجالات”

كما أشاد الفريق بجهود الجيش لاسيما فيما يخص مكافحة الارهاب الهمجي وحماية الحدود ل، البرية واجوائها ومشارفها البحرية ،

وختم الرسالة :”فاننا ندعوكم ونحتكم اليوم وكل يوم على ان تقدروها و ان تضطلعوا بها بضمائر حية دون كلل وملل” .