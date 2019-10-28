قايد صالح في زيارة إلى مستشفى عين النعجة بالعاصمة غدا الثلاثاء

يقوم، الفريق أحمد قايد، رئيس الأركان نائب وزير الدفاع، بزيارة، غدا الثلاثاء، للمستشفى المركزي للجيش، محمد الصغير نقاش بالعاصمة.

وحسب بيان وزارة الدفاع،فإن الفريق أحمد قايد صالح سيشرع غدا الثلاثاء، بزيارة تفتيش وتدشين،لمستشفى عين النعجة العسكري بالناحية العسكرية الأولى.

وستشكل الزيارة مناسبة للقايد صالح، من أجل تدشين المركز الطبي الجراحي النهاري والداخلي.

ويندرج في اطار سياسة تطوير الهياكل الاستشفائية العسكرية، لتتوافق مع تطورات المجال الطبي.

وتلبي حاجيات مستخدمي الجيش الوطني الشعبي في هذا القطاع الهام.