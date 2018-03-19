قايد صالح في زيارة تفقدية لوحدة البناء البحري بعنابة

كشف نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح اليوم الاثنين بعنابة الجهود الكبرى التي يبذلها الجيش من أجل ترقية وتطوير الصناعة العسكرية، بما في ذلك مجال الصناعة البحرية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني أن اليوم الثاني من زيارة الفريق قايد صالح الى الناحية العسكرية الخامسة بتفقد وتفتيش وحدة البناء البحري.

ورافق قايد صالح كل من اللواء عمار عثامنية، قائد الناحية العسكرية الخامسة، واللواء محمد العربي حوليي قائد القوات البحرية.

حيث إستمع الفريق إلى عرض شامل حول مهام ومكونات هذه الوحدة الصناعية، ليقوم بعدها بتفقد مختلف مرافقها وورشاتها ومعاينة نماذج من منتجاتها، وتدشين زورق بحري مصنع في هذه الوحدة.

وأضاف البيان، أن وحدة البناء البحري بعنابة التي أشرف الفريق على تدشينها شهر فيفري 2016 تعد فرعا من مؤسسة البناء والتصليح البحريين بمرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية.

كما تتولى مهام صناعة وبناء زوارق الإنقاذ وصناعة الزوارق نصف الصلبة وتجديد هياكل السفن قيد الخدمة، وكذا تركيب تجهيزات منظومات المتن.

فضلا عن المساهمة في صيانة وتصليح قوارب الصيد التابعة لقطاع الصيد البحري العمومي والخاص.

حيث ألقى قايد صالح كلمة توجيهية ذكر فيها بالجهود الكبرى التي يبذلها الجيش من أجل ترقية وتطوير الصناعة العسكرية في بلادنا.

بما في ذلك مجال الصناعة البحرية التي ساهمت بشكل ملموس في تطوير قواتنا البحرية حاثا عمال ومستخدمي هذه الوحدة على ضرورة التحكم في ناصية تكنولوجيا بناء السفن والزوارق.

وقال الفريق قايد صالح في هذا الشأن :”إننا نعتبر هذه الوحدة الصناعية البحرية نسيجا متينا من أنسجة الصناعة العسكرية التي تزخر بها بلادنا.

وذلك بفضل الدعم المتواصل الذي ما انفك يقدمه لها فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

وتابع قائلا بأن هذه الصناعة نريدها في الجيش الوطني الشعبي, بأن تكون مشهدا آخر من مشاهد العمل الميداني العقلاني والمتروي، المبني على رؤية صائبة وبعيدة النظر.

والتي تجعل من البحث والتطوير والتصنيع العسكري بمختلف فروعه وتخصصاته، أحد أهم هواجسها، بل أولوياتها التي تستحق المزيد من العناية والكثير من الرعاية.

وأضاف الفريق قايد صالح اننا “نعتبر أنكم بحكم إصراركم ونزاهتكم المهنية قادرون على مضاعفة وزيادة ما تحقق من إنجازات كما ونوعا.

وهذا يستلزم بالضرورة الاستغلال الأمثل والاستعمال الأوفى لمخزون الطاقات البشرية الذي تتوفر عليه هذه الوحدة الصناعية البحرية.

إلى جانب حسن توظيف ما اكتسبته من تجارب وخبرات حتى الآني بما يجسد فعلا الأهداف المرغوبة.