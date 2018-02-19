قايد صالح في زيارة عمل إلى المدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري 

يقوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني غدا الثلاثاء بزيارة عمل إلى المدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري.

و حسب بيان لوزارة الدفاع اليوم الإثنين، فإنّ الفريق سيترأس الاجتماع السنوي لإطارات ومسؤولي هياكل التكوين بالجيش الوطني الشعبي.

وجاء في البيان ” يقوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 .

بزيارة عمل إلى المدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري بالناحية العسكرية الأولى”.

مضيفا ان الفريق سيترأس الاجتماع السنوي لإطارات ومسؤولي هياكل التكوين بالجيش الوطني الشعبي.

بالإضافة إلى عقد لقاءً توجيهياً مع طلبة المدارس العسكرية.