قايد صالح: لا مكان لأعداء نوفمبر في الجزائر ولا لمسك العصا من الوسط

إنتقد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش، من يمسكون العصا من الوسط إزاء الأزمة الراهنة.

وقال الفريق قايد صالح، إنه “لا مكان لأعداء نوفمبر في الجزائر ولا لمسك العصا من الوسط”.

وأدلى الفريق بتلك التصريحات في خطاب ألقاه خلال ثالث يوم من الزيارة الميدانية التي قادته إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.

وأضاف رئيس أركان الجيش، أنه في ظل الظروف الراهنة، إما أن تكون مع الجزائر بكل وضوح وإما مع أعدائها.

وبدا واضحا أن الفريق قايد صالح كان يقصد أن التزام الصمت إزاء الأزمة التي تمر بها الجزائر بات تواطؤا.

وشدد المتحدث، عن أن الجزائر ستخرج من أزمتها ولا أحد له القدرة على إيقاف ذلك أو تعطيل عجلة سير البلاد.

وأثنى الفريق قايد صالح على أداء حكومة الوزير الأول بدوي، وقال إنها تولت مهامها في ظروف صعبة وغير عادية، مضيفا أنها استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات الميدانية.