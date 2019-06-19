قايد صالح: “لا مكان للأزمة الاقتصادية بعد أن تتحرر الجزائر من العصابة والمفسدين”

قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إنه لا مكان للأزمة الاقتصادية بعد تحرر الجزائر من العصابة والمفسدين.

وأضاف في اليوم الثالث من زيارته للناحية العسكرية الثالثة ببشار “ستنطلق عجلة التنمية في بلادنا بوتيرة أسرع، وبعزيمة امضى وباهداف اسمى، ولا مكان لازمة اقتصادية، ولا لغيرها بعد تحرر الجزائر من العصابة والفساد والمفسدين ومنتهكي الامانة”.

وأكد أنه لا خوف على مستقبل الجزائر بلد ملايين الشهداء، لانها ستعرف بفضل ابنائها المخلصين كيف تتلمس طريقها نحو الامن والامان.

من جانب آخر، أشار الفريق، أن الجيش يعمل على تامين الحدود والوقوف على أي اختراق ارهابي محتمل معادي مهما كان مصدره، يهدف الى امساس بامن الجزائر واستقرار شعبها.