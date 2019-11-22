قايد صالح: “لقد فشلت كل المحاولات الهادفة للمساس بأمن البلاد وستفشل مستقبلا”

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، أن كل المحاولات الهادفة للمساس بأمن البلاد قد فشلت، وستفشل مستقبلا.

وخلال ترأسه اجتماع عمل مع أركان الناحية ومسؤولي المصالح الأمنية على مستوى مقر القيادىة الجهوية بورقلة، أثنى الفريق على الجهو المضنية لتي يبذلها أفراد الوحدات المرابطة على الشريط الحدودي لإقليم الاختصاص في سبيل تأمين هذه المنطقة الحيوية.

وأكد رئيس أركان الجيش، العمل على المحافظة على الجاهزية القصوى للجيش، على أن يتم التدريب والتحضير الجيد لقواتنا المسلحة بالطريقة المثلى.

وأفاد الفريق أنه لا خوف على وطن يتشبع أفراد جيشهم بقيم تاريخهم الوطني.

وأضاف “بقدر الارتياح الذي نشعر به كلما تفقدنا الأفراد والقوات والنواحي فإننا نبقى دائما نطلب المزيد”.