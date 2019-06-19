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قايد صالح: “للجزائر علم واحد ورفع رايات أخرى في المسيرات قضية حساسة”

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قايد صالح: “للجزائر علم واحد ورفع رايات أخرى في المسيرات قضية حساسة”
بقلم نسرين محفوف

قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إن رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية قضية حساسة.

وأضاف في اليوم الثالث من زيارته للناحية العسكرية الثالثة ببشار، “للجزائر علم واحد، استشهد من أجله ملايين الشهداء، وراية واحدة هي الراية الوطنية، الوحيدة التي تمثل رمز وسيادة الجزائر الجزائر وشعبها ووحدتها الترابية”.

وقال “رفع رايات اخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة قضية حساسة، يراد بها اختراق المسيرات”

وأشار أنه تم اصدار تعليمات صارمة لقوات الامن من اجل التطبيق الصارم والدقثيق والتصدي لكل من بحاول المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال


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