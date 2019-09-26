قايد صالح: لن نحيد عن خط سيرنا.. وهذا هو الهدف من إلقاء الخطابات

قال الفريق احمد قايد صالح، رئيس الأركان، إن قيادة الجيش، ستتخذ إجراءات تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي.

وأضاف نائب وزير الدفاع، اليوم الخميس، أن التحضيرات للرئاسيات القادمة المقرر اجراؤها في 12 ديسمبر، قد انطلقت فعليا وميدانيا.

وأشار قايد صالح، في هذا الصدد، إلى أن الجيش يتمسك الدائم بالمسار الدستوري، ويحرص على احترام الكامل والوافي لقوانين الجمهورية.

وكشف قايد صالح، ان الهدف الأسمى لمضمون الخطابات التي يحرص على توجيهها، خلال الزيارات الرسمية بمختلف النواحي لأبناء الوطن الأوفياء هي إطلاعهم بناء على معطيات مؤكدة على مستجدات الوضع.