قايد صالح: متيقنون بأن قطار الجزائر قد وضع على السكة الصحيحة والمأمونة
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ستشهد اليوم الثلاثاء الولايات الشرقية الداخلية والوسطى وحتى شمال الصحراء أمطارا رعدية.
وحسب تنبيه لمصالح الأٍصاد الجوية، فإن الأمطار ستمس ولايات الأغواط، الجلفة، غرداية، باتنة، تبسة،…
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أشرف عضو السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، عيسى بلخضر، صبيحة اليوم الثلاثاء، على تنصيب المنسق الولائي لمندوبية معسكر لتنظيم الانتخابات.
وتم تنصيب الأستاذ الجامعي، موسى ناصر،…
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قامت المديرية العملية لإتصالات الجزائر بمعسكر، بربط 98 بالمئة، من مكاتب بريد الجزائر بالولاية، بشبكة الألياف البصرية
وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الثلاثاء، انطلق هذا المشروع…
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