قايد صالح : “مصالح الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول ملفات فساد  ثقيلة” 

قال الفريق قايد صالح رئيس اركان الجيش الشعبي نائب وزير الدفاع الوطني، إنّ مصالح الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدةحول عدة ملفات فساد ثقيلة.

وأضاف الفريق خلال زيارة عمل للناحية العسكرية الخامسة ، :”اطلعت شخصيا عن ملفات، تكشف نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية” .

وأكّد ان ” الملفات وضعت تحت تصرف مصالح العدالة لدراستها وتحقيق بشأنها ومتابعة كل متورطين فيها انطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني”

مؤكدا :” أن العدالة تُعالج كل الملفات دون استثناء أي ملف وبعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات، مشددا عن تفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة اعادة النظر في الإجراءات القانونية والتيتتطلب وقت طويلا مما تسمح من افلات الفاسدين من العقاب “.

وتابع :” كما تعهد بمرافقة جهاز العدالة بأداء مهالمها النبيلة و الحساسة، و العدالة تحررت من كل الضغوطات والإملاءات بعيدا عن الإنتقائية والظرفية ، و العملية لازلت في بدايتها ، وسيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين”.

وأضاف بالقول : ” سيبقى الجيش بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب بما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، وقدمت قيادة الجيش الشعبي ضمانات الكافية ومرافقة جهاز العدالة في مهامها النبيلة بعدما تحررت من كل الضغوط” .

” ونحن في الجيش الوطني لن نسكت وكنا السابقين لمحاربة الفساد، من خلال احالة اطارات عسكرية سامية على القضاء العسكري، واللذين تورطو في قضايا فساد بأدلة ثابتة، وسيبقى الجيش بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية “.