قايد صالح: “من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر”

أكد الفريق قايد صالح، على ضرورة استدعاء الهيئة الناخبة قبل يوم 15 سبتمبر من السنة الجارية.

وتطرق الفريق قايد صالح، إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري.

ومعروف أن الهيئة الناخبة يتم استدعاؤها 3 أشهر قبل موعد إجراء الاقتراع، حسب ما تنص عليه المادة 25 من قانون الانتخابات.

وشدد قايد صالح خلال زيارته للناحية العسكرية الرابعة، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا.

و أكد قايد صالح، على ضرورة التنصيب العاجل للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى تعديل قانونها من أجل التكيف مع متطلبات الوضع الراهن.

وفي خطابه، جدد قايد صالح التنويه بشجاعة وإصرار رجال العدالة على اجتثاث آفة الفساد من بلادنا، من خلال فتح جميع الملفات، من دون استثناء.

كما أشاد نائب وزير الدفاع، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال رفع منحة التمدرس بنسبة معتبرة، توفيرا للظروف الملائمة لإنجاح الدخول المدرسي.