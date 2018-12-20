قايد صالح: هدفنا بناء جيش قوي وعصري ومتطور

أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، أن هدف الجزائر، بناء جيش قوي وعصري ومتطور.

وفي الكلمة التي ألقاها، عقب تنفيذ تمرين تجريبي لاستعراض طائرات بدون طيار، قدم شكره للمشاركين، الذين برهنوا حسن توظيف مؤهلاتهم وخبراتهم في تطويع المنظومات الحديثة والتجهيزات العصرية.

وأضاف” إننا نعمل دوما، بحول الله تعالى وقوته، ثم بفضل الدعم المشهود واللامحدود، الذي ما فتئ يقدمه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على تحقيق المزيد من الإنجازات، في هذا المجال وفي غيره من المجالات”.

والتي تتوافق تماما –يضيف- مع تطلعات الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.

و أكد في ختام اللقاء أنه على يقين تام بأن أفراد الجيش الوطني الشعبي واعون كل الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.

ومدركون تمام الإدراك بأن الاضطلاع بالمهام المسندة لن يتأتى إلا بتحضير القوات، تحضيرا مثاليا، يتناغم مع جسامة هذه المهام النبيلة.