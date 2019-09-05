قايد صالح: هدفنا رهان النوعية في التكوين.. وتعزيز قدرات الجيش يتوافق مع مصلحة الجزائر وعزة الجزائريين

شدّد رئيس الأركان نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، على ضرورة تظافر الجهود وتناسق الأعمال وتكاملها.

وقال قايد صالح، على هامش اليوم الرابع من زيارته لولاية ورقلة، إن تظافر الجهود، هو المسلك الأنجح المؤدي إلى توجيه القوى وتجميعها.

وتابع قايد صالح بالقول أن هذه الجهود يجب أن تصب في جهد رئيسي واحد، وهو الهدف الأسمى الذي يعملون على بلوغه بصفة أكيدة.

وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن من أهم الأهداف الكبرى والمستقبيلة المراد تحقيقها، من خلال انجاح المسار التحضيري، والتطوري لمختلف مكونات الجيش، يكمن في رهان النوعية بكل مقاييسها.

وأضاف قايد صالح أن الرهان أصبح متطلبا لازما يستوجبه التماشي السليم مع مقتضيات الوتيرة المتسارعة والحثيثة، التي أصبح اليوم يتتبعها الجيش بكل وعي وإدراك.

وتابع رئيس الأركان في كلمته “نحرص على تعزيز قدرات المعركة للجيش توافقا مع مصلحة الجزائر وعزة شعبها”.

وكان الفريق قايد صالح قد ترأس اجتماع عمل مع أركان الناحية الرابعة ومسؤولي المصالح الأمنية.