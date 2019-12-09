قايد صالح: وجهت تعليمات للتصدي لكل من يحاول التشويش على الانتخابات

قال الفريق أحمد قايد صالح أنه أسدى تعليمات لكل مكونات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية.

وأكد الفريق خلال كلمته التوجيهية التي ألقاها خلال زيارته لقيادة الدرك الوطني أن تعليماته نصت على التأمين الشامل والكامل لهذه الانتخابات.

وأضاف أن الإجراءات المتخذة خلال هذا الموعد الإنتخابي ستمكن المواطنين في كل ربوع الوطن من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جوٍّ من الهدوء.

وشدد الفريق قايد صالح على أنه سيتم التصدي، بقوة القانون، لكل من يحاول تعكير صفو هذا الموعد الإنتخابي الهام أو التشويش عليه.

كما أشاد نائب وزير الدفاع الوطني بأداء المواطنين بالمناطق النائية لواجبهم الإنتخابي عبر المكاتب المتنقلة وهذا بفضل حسهم الواعي.

وأشار ذات المسؤول أن عمل المصالح الأمنية و كل مكونات الجيش الوطني الشعبي يندرج في إطارالمسؤولية الوطنية الجسيمة التي يعتَزُّون بتَحَمُّلها، حفاظا على أمن واستقرار البلاد،

وواصل يقول أن الجزائر تستحق اليوم وكل يوم أن ندافع عنها في كل الظروف والأحوال ومهما كلّف ذلك من تضحيات،

وأشاد الفريق أحمد قايد صالح بسلك الدرك الوطني، الذي يساهم بفعالية في الحفاظ على أمن واستقرار بلادنا، باعتباره همزة وصل واتصال مع الشعب في غاية الأهمية،

وأضاف أن سلك الدرك يقوم بعمله على أكمل وجه لاسيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية، التي يحتك فيها رجال الدرك الوطني يوميا، مع إخوانهم المواطنين.

وأشار إلى أن هذه المهام و تأمين الإنتخابات تسير من خلال التنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى.

ويستلزم حسب الفريق قايد صالح اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين التام والشامل لمراكز ومكاتب الانتخاب عبر مختلف مناطق الوطن.

وختم الفريق كلمته بالقول أن ما نعيشه اليوم، تم بفضل الله وعونه وإرادة المخلصين والأوفياء للوطن