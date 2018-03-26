قايد صالح: وطنية الثوار الجزائريين مكنتهم من قهر المستعمر الهمجي

أكّد الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع، أنّ وطنية الثوار الجزائريين مكنتهم من قهر المستعمر الهمجي.

وقال قايد صالح خلال ترأسه للملتقى الذي نظمته مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه حول ” العقيدة العسكرية لثورة نوفمبر 1954″.

أنّه على الرغم من عدم توازن القوى بين الثوار والمستعمر، إلا أن أصالة معدن المجاهدين، وتمسكهم بمرجعيتهم الروحية والوطنية.

وكذا حرصهم على مصداقية جهدهم الثوري الوطني بل العالمي، جعلتهم يسهرون على أن يكون جهادهم طاهرا ونظيفا وحضاريا.

وسعوا دوما إلى أن تكون سلوكياتهم ومعاملاتهم لأسراهم متسمة بالشهامة وعلو الهمة، وبرحابة الصدر.

وتغلب عليها سماحة المسلم الصادق، الواثق في الله والمؤمن بنصره. وكذا المتشبث بالتعاليم السمحاء لدينه الإسلامي الحنيف، وبمقومات شخصيته الوطنية الأصيلة والعريقة.

وتابع القايد صالح هذه هي مرتكزات العقيدة العسكرية للثورة التحريرية المباركة.

الّتي واجهت وانتصرت انتصارا باهراعلى أعتى قوة استعمارية استيطانية في ذلك الوقت.

هذا الاستعمار الذي اتصف بعقيدة عسكرية همجية السلوك، تتخذ من الإبادة الجماعية مبدأ لها.

ومن ارتكاب المجازر تلو المجازر نهجا عمليا، تتباهى به أمام العالم دون حياء”.