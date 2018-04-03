قايد صالح ووزيرة الدفاع الإسبانية يتباحثان سبل التعاون العسكري بين البلدين

استقبل الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بالعاصمة وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس دو كوسبيدال قارسياي.

حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان أنه “في إطار الزيارة التي يقوم بها ماريانو راخوي بريي رئيس حكومة اسبانيا إلى الجزائر على رأس وفد وزاري.

استقبل الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثلاثاء وزيرة الدفاع الإسبانية.

وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بنادي الصنوبر”.

وقد أجرى الطرفان خلال هذا اللقاء محادثات تناولت “حالة التعاون العسكري بين البلدين”.

كما تبادلا “التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و حضر هذا اللقاء ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد العسكري الإسباني.