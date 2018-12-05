قايد صالح يؤكد على فتح آفاق جديدة في مجال التكوين مع قطر

أكّد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق قايد صالح، أنّ زيارته لدولة قطر، ستفتح آفاقا واعدة بين البلدين في مجال التكوين كونه حقل مميز ومهما.

وحسب بيان للوزارة، أنّه في اليوم الثاني من زيارة قايد صالح، إلى دولة قطر إلتقى بمستشار الأمير لشؤون الدفاع لدولة قطر الفريق الركن حمد بن علي العطية.

إضافة إلى شخصيات رفيعة المستوى في دولة قطر الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، وخالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري،

وخلال اللقاء تّم التذكير بالمستوى المرموق الذي بلغته العلاقات بين البلدين على أكثر من صعيد.

وهو ما يحفز على المضي قدما نحو العمل المتواصل بما يجسد تعاونا فعليا وميدانيا مع التقارب متعدد المجالات والواعد بين الشعبين والبلدين يضيف- البيان-.

كما قام الفريق بزيارة كلية “أحمد بن محمد” العسكرية، أين تابع عرضا حول استراتيجية وأنماط التكوين بالكلية.

والتقى الفريق أساتذة جزائريين يُدرسون بالكلية، ليوقع في الأخير على السجل الذهبي.