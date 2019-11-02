قايد صالح يترأس حفل الذكرى الـ65 لاندلاع الثورة بالعاصمة

ترأس الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان، حفل استقبال على شـرف إطارات سامية للدولة والجيش الوطني الشعبي.

وجرى الاحتفال، بمناسبة الذكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة، أمسية الجمعة، بالنادي الوطني للجيش- ببني مسوس.

وأُقيم حفل الاستقبال، على شرف إطارات سامية للدولة والجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين.

وحضر الحفل رئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء من الحكومة وضباط ألوية.

بالإضافة إلى، عمداء وإطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدون.

واستمع الحضور للنشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري،تلاه عرض فيلم وثائقي بعنوان: “الجيش الوطني الشعبي سواعد للوفاء والتطور”.

وتناول الفيلم، تطور الجيش الوطني الشعبي وإنجازاته على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات.

وقام الحاضرون، بزيارة معرض للصور يسرد مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها إلى غاية الاستقلال.

واختتم الحفل بعروض شيّقة للألعاب النارية، مع متابعة شاشة عرض ضخمة بثت صورا وأشرطة تخليدا للمناسبة المجيدة.

ويندرج الحفل، بإطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية الخالدة وتخليدا لأرواح الشهداء الأمجاد.