قايد صالح يترأس حفل تسليم جائزة الجيش لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2019

ترأس الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، مراسم حفل تسليم جائزة الجيش الوطني الشعبي، لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2019 في طبعتها الثامنة.

وحضر الحفل كل من قادة القوات والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، ورؤساء الدوائر والمديرون المركزيون، ورؤساء المصالح المركزية وأعضاء لجنة جائزة الجيش الوطني الشعبي وأعضاء لجان التحكيم من أساتذة عسكريين ومدنيين، وكذا قادة الهياكل التي ينتمي اليها المتوجون بالجائزة.

وافتتحت مراسم حفل تسليم الجائزة بكلمة الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث قدم من خلالها تهانيه الخالصة للفائزين.

ومن جهته، أشاد مدير الإيصال والإعلام والتوجيه في تدخله بالعناية التي يوليها الفريق لهذه المسابقة، التي من شأنها المساهمة في الإرتقاء بمكانة الجيش الوطني الشعبي، وقدراته وكفاءاته البشرية، خاصة في هذه المرحلة التي برهن فيها الجيش الوطني الشعبي عن وطنيته الفياضة وإخلاصه العميق لأمانة الشهداء وحرصه الحازم على مستقبل البلاد.

ليُفسح بعدها المجال للإعلان عن أسماء الفائزين في مختلف التخصصات على غرار العلوم العسكرية والطبية والتكنولوجية والإنسانية وعلوم الإعلام والاتصال بالإضافة إلى الأعمال الفنية.

و قام الفريق بتسليم الشهادات والمكافآت المالية على الفائزين.

وقد أفرزت نتائج الطبعة الثامنة لهذه الجائزة تتويج ستة عشر 16 عملا فرديا وجماعيا على النحو التالي: