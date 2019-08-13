قايد صالح يترأس حفل تقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى

ترأس نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح حفل تقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى.

وتقدم الفريق أحمد قايد صالح، بتهانيه الخالصة للحضور وأهاليهم وإلى كافة أفراد الجيش الشعبي الوطني ،

راجيا من الله أن ينعم دوما الشعب الجزائري بالأمن والأمان.

كما تمنى الفريق، للحجاج الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا و عودة ميمونة لأهلهم ووطنهم .

وقد حضر حفل تقديم التهاني، رؤساء دوائر والمديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي .

وتمنى نائب وزير الدفاع الوطني، لأفراد الجيش المزيد من العمل المثمر والمثابر الذي يسمح للجيش، بقطع المزيد من الأشواط التحديثية والتطويرية، الضامنة لكل أسباب الحماية الكاملة للوطن، والكفيلة بتعميم الأمن والأمان للشعب .

وذكّر رئيس أركان الجيش، بنتائج الأشواط المديدة التي قطعها، الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني في هذه السنوات الأخيرة، في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة،

وهو ما سمح لقوات المسلحة بأن ترتقي إلى مراتب رفيعة متوافقة كل التوافق مع متطلبات إبقاء الجزائر دائما وأبدا قوية ومهابة الجانب ومحفوظة السيادة ومصانة الاستقلال.

وتابع الفريق :” هذا الاستقلال الذي يدعونا في كل مناسبة، إلى واجب استحضار مآثر هؤلاء الرجال الصناديد من شهداء الأمس واليوم، الذين جسدوا ميدانيا معاني التضحية والفداء، والذين ندين لهم جميعا بالتذكر والترحم وبالوفاء بالعهد”.

وترحم قايد صالح، عن روح الشهداء، داعيا إلى الله عز وجل، بأن يشملهم بفيض رحمته الواسعة، وأن يرزقهم جنة الخلد والرضوان،

وأن يجعلهم قدوة لكافة أبناء الجزائر المستقلة، حتى يسيروا على دربهم وينتهجوا نهجهم المثابر والمخلص كي يكونوا فعلا خير خلف لخير سلف.

وواصل نائب وزير الدفاع الثناء بالقول: ذلكم هو الرصيد الثري والزاخر الذي يستحق من كافة أبناء الجيش الوطني الشعبي اليوم وغدا، بأن يحظى لديهم بكل التقدير والتبجيل، حتى يكون للجميع، دافعا آخر من الدوافع المحفزة على بذل المزيد من الجهد”.

مضيفا:” بما يكفل لقواتنا المسلحة، بأن تسمو دائما إلى مستوى مسؤولياتها وحجم المهام النبيلة المنوطة بها، هذه المهام التي تشرفت وتبقى تتشرف دوما بتحملها وأدائها على الوجه الأكمل والأوفى والأصوب، خدمة للشعب وذودا عن حياض الوطن”.