قايد صالح يترحم على شهداء الواجب الوطني

جدّد الفريق احمد قايد صالح رئيس الأركان، اليوم الخميس، الترحم على الشهداء الأبرار وشهداء الواجب الوطني.

ودعا نائب وزير الدفاع الوطني، أبناء الوطن، إلى الحفاظ على طهارة الفكر ورجاحة السلوك الذي تحلى به صانعوا ملحمة نوفمبر.

بالإضافة إلى التمسك بمبادئ الثورة الوطنية التي حررت الجزائر بالأمس،قائلا إنها ستحافظ على جزائر اليوم والضمانة الأكيدة لحاضر البلاد ومستقبلها.

وقال قايد صالح، إن المسؤولية ثقيلة يتعين على أبناء الجزائر، أن يتحملوها بكل صدق وإخلاص.

وأشار “وطننا وديعة الشهداء يبقى على الدوام في الحفظ والصون، يسمو فوق كل الاعتبارات مهما كانت الظروف والأحوال”.