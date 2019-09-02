قايد صالح يتفقد وحدات وقطاعات الناحية العسكرية الرابعة بورقلة

شرع الفريق أحمد ڤايد صالح، اليوم الاثنين، بزيارة عمل وتفتيش إلى قطاعات ووحدات الناحية العسكرية الرابعة بورقلة.

واستهل نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الزيارة من القطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس.

وتفقد الفريق، رفقة اللواء حسان علايمية، قائد الناحية، بعض وحدات القطاع المرابطة على الحدود الجنوبية الشرقية، منها اللواء 41 مدرع.

وأكد الفريق أن من أبرز الأعمال الميدانية التي تشهد على عقلانية وصدقية ما تحقق، الجهود الحثيثة المبذولة على كافة المستويات.

وأشار أن قيادة الجيش، تعمل على جعل النهج العملي والمهني لقواتنا المسلحة نسخة للنهج القويم الذي سار عليه الشهداء والمجاهدون.