قايد صالح يثمن النتائج الجيدة المتحصل عليها من طرف أشبال الأمة

ثمن نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، النتائج الجيدة المتحصل عليها من طرف أشبال الأمة، حاثا على بذل الكثير من الجهد والعمل، لما يستجيب لتحقيق النتائج المرغوبة.

يأتي هذا خلال ترؤسه اجتماع عمل، ضم أركان الناحية العسكرية السادسة، وقادة القطاعات العملياتية وأركانهم، ومسؤولي المصالح الأمنية، وكذا قادة الوحدات والمديرين الجهويين.

وأكد اليوم الخميس، على الأهمية الحيوية التي تكتسيها هذه الناحية العسكرية الحساسة، مثمنا الجهود المضنية والمثابرة والدور الفعال التي تقوم به الوحدات على طول الشريط الحدودي.

كما ذكر أشبال الأمة، بتاريخ وطنهم المجيد، وحثهم على الاعتزاز به والاقتداء بأسلافهم الميامين، وبتضحياتهم في سبيل وطنهم.