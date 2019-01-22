قايد صالح يدشن مرافق إدارية بالناحية العسكرية الأولى

دشّن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق قايد صالح، بعض المرافق الادارية بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان للوزارة ، قام الفريق خلال زيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة ، بتدشين قاعة متعددة الرياضات .

و كان برفقة قايد صالح ، اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى،

كما وقف الفريق وقفة ترحم على روح الشهيد “سي امحمد بوقرة” الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المُخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار.