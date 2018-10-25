قايد صالح يدشن مصنع المواد المتفجرة بحمام الضلعة في المسيلة

أشرف نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح اليوم على تدشين المركب الصناعي للشركة الجزائرية لإنتاج المواد المتفجرة بحمام الضلعة بالمسيلة.

وقد دشن الفريق الشركة رفقة اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء رشيد شواكي مدير الصناعات العسكرية.

واستمع بعدها إلى عرض شامل حول مهامها الأساسية، وسير عملية الإنتاج بها، قدمه مديرها العام.

كما تفقد عقب ذلك مختلف الأقسام والورشات والمخابر، حيث اطلع على مختلف التجهيزات الحديثة التي يحوزها هذا المركب الصناعي الهام.