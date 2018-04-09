دعا، اليوم الإثنين، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، جميع أفراد الجيش بالتكيف مع طبيعة المهام الموكلة إليهم للارتقاء الدائم والوصول للنجاح.

وعلى هامش زيارته التفقدية للناحية العسكرية الثانية بوهران، ناشد الفريق قايد صالح أفراد الجيش بالوحدات القتالية والإسناد بشتى أحجامها ووظائفها بالتحلي بمبدأ التكامل في المهام الموكلة إليهم.

مضيفا، ان التكامل هو أن يشعر الفرد العسكري بأن وحدته العسكرية، هي جزء من الكل، جزء له حيزه المهني المنوط به وله المكانة القتالية الواجب إيفاءها حق بكل ما يستدعيه ذلك من التزام متواصل ومثابر بالمسؤولية الموضوعة على عاتقه.

وأكد الفريق، أنه للوصول إلى النجاح المرغوب ينبغي أن تتوفر عدد من العوامل يتقدمها الإيمان اليقيني للأفراد العسكريين بنبل المهام الموكلة إليهم، والوعي الدائم وبذل الجهود المتوافقة مع هذا السعي وكذا التحلي بإرادة.

وأشار قايد صالح، إلى ان القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تولي اهتماما كبيرا لهذا الجانب لكي يترسخ كافة أسس التكامل العلمي، وبهذا تصبح الوحدة العسكرية الصغيرة كبيرة وتصبح مكانتها محفوظة.

ونوّه في الأخير، إلى أن الوحدة العسكرية مهما كان حجمها ومهما كانت المهام الخاصة الموكولة إليها هي أمانة في أعناق قيادتها وكافة أفرادها بجميع فئاتهم ومستوياتهم.