قايد صالح يزور القاعدة البحرية المرسى الكبير ويحثُ الوحدات إلى تثبيت دعائم القوة تحسبا لأي تهديد طارئ 

يواصل الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، وتفقد بعضا من وحداتها في اليوم الثاني.

وترحم الفريق قايد صالح، على روح المجاهد “بوجنان احمد” المدعو “سي عباس”، الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه وكان برفقته اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية.

حيث وضعا إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار.

وقام الفريق بعدها بزيارة تفتيش إلى القاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير، حيث تابع عرضا شاملا حول المشاريع التي تم إنجازها في إطار تطوير وتحديث وعصرنة هذه القاعدة البحرية الإستراتيجية.

كما عاين بقية المشاريع المنشآتية التي هي في طريق الانجاز طالبا من القائمين على هذه المشاريع بضرورة الإسراع في تجسيدها وفقا للمواصفات المطلوبة وفي أقرب الآجال.

وقام أيضا بتفتيش وتفقد بعض الوحدات البحرية، أين عاين عن كثب درجة جاهزية هذه الوحدات، وتحدث مطولا مع أطقمها، شاكرا لهم جهودهم المثابرة في سبيل حماية مياهنا الإقليمية.

وحث الفريق الوحدات البحرية على مواصلة التطبيق الصارم والدقيق لمحتويات برامج التحضير القتالي من أجل تثبيت دعائم القوة لدى قوام المعركة لقواتنا البحرية وتمكينه من التصدي الفاعل لأي تهديد طارئ أو محتمل مهما كان مصدره.