قايد صالح يشرف على تمرين بياني بالذخيرة الحية بتمنراست

أشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية ” بتمنراست.

وتفقد الفريق ، في يومه الثالث من زيارته الناحية للعسكرية السادسة بتمنراست، بعض الوحدات المرابطة على حدودنا الجنوبية، وإشرافه على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحيّة،

استمع الفريق إلى عرض قدّمه قائد المدرسة حول مهامها التعليمية والتكوينية، قبل أن يطوف بمختلف المرافق الإدارية والبيداغوجية ومختلف المخابر، التقى إثرها مع أشبال الأمة بتمنراست

حيث ألقى كلمة توجيهية تابعها جميع الأشبال على مستوى المدارس العشر الموزعة على التراب الوطني،

ذكّر من خلالها بالحرص الشديد والأهمية الكبرى اللّذان توليهما القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتوفير فرص متكافئة لكافة أبناء الشعب الجزائري للالتحاق بمدارس أشبال الأمة.

مثمّنا بالمناسبة النتائج الجيدة المتحصل عليها من طرف أشبال الأمّة خلال السنوات الأخيرة، داعيا الأشبال أن يجعلوا من هذه النتائج الباهرة المحققة، مثالا طيّبا يحتذى به في النجاح والتألق.