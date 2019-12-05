قايد صالح يشرف على مناورات باستعمال طائرات مقنبلة في وهران

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الخميس، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “عزم 2019″، بوهران.

ونفذت التمرين الوحدات الفرعية للواء 36 مشاة آلية، مسندة بطائرات مقنبلة، خلال اليوم الثالث من زيارة الفريق للناحية العسكرية الثانية.

واستمع الفريق في البداية إلى عرض حول مراحل وسير التمرين قدمه قائد اللواء 36 مشاة آلية، ضمن الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه.

وتابع الفريق مجريات التمرين الذي يهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الوحدات، فضلا عن تمكين الأفراد والأطقم من اكتساب مهارات أكثر في مجال التحكم في منظومات الأسلحة.

كما تابع عن كثب مجريات الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المشاركة، وهي الأعمال التي اتسمت فعلا باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز.

وفي نهاية التمرين، إلتقى الفريق بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، مهنئا إياهم على الجهود الكبرى التي بذلوها خلال جميع مراحل تحضير وتنفيذ هذا التمرين الذي كلل بالنجاح التام.

مؤكدا على أن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان إيلاء أهمية قصوى، لتحضير وإجراء التمارين الاختبارية المختلفة المستويات والخطط.