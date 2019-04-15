قايد صالح يشرف غدا على تمرين بياني بالذخير الحية بالناحية العسكرية الرابعة

شرع الفريق أحمد ڤايد صالح،نائب وزير الدفاع الوطني،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية4.

وزار الفريق وحدات الناحية العسكرية الرابعة بورقلة،حيث سيشرف يوم غد على تمرين بياني بالذخيرة الحية، تقوم بتنفيذه وحدات برية وجوية.

وذلك بهدف تقييم المرحلة الثانية من برنامج سنة التحضير القتالي 2018/2019، كما يترأس لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية.

كما سيتفقد الفريق بعض الوحدات المرابطة على الحدود، حيث استهل الزيارة من القطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس،

فبعد مراسم الإستقبال رفقة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، التقى الفريق مع قيادة وإطارات الناحية

حيثر شدّد على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للتنفيذ الدقيق والصارم، لبرامج التحضير القتالي، خاصة في شقه المتعلق بتنفيذ التمارين البيانية

بالذخيرة الحية، باعتبارها المحرك الميداني لتقييم مستوى الجاهزية العملياتية، الذي بلغته وحدات الناحية العسكرية الرابعة خصوصا، ووحدات الجيش بشكل عام.