قايد صالح يشيد بأفراد الجيش الساهرين على حماية الحدود البرية والبحرية

أشاد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنتائج الإيجابية التي بات يحققها أفراد الجيش على طول الحدود البرية والبحرية.

وأكد الفريق، بعد إشرافه على مناورات “صخر 2018” بالناحية العسكرية الثانية بوهران، على أن مهمة تأمين الحدود وحمايتها هي مسؤولية تستوجب من أفراد الجيش أن يكونوا على يقظة عالية ومستمرة وفي جاهزية قصوى.

وشكر الفريق جميع أفراد الجيش الوطني الشعبي الساهرين ليلا ونهارا على حدودنا في محاربة الإرهاب وإحباط محاولة التهريب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والذخيرة والمخدرات.