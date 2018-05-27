قايد صالح يشيد بالجهود المبذولة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد

أشاد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجهود المبذولة من قبل أفراد الجيش في حماية الحدود الجنوبية للبلاد.

وأوضح قايد صالح، خلال يومه الأول من الزيارة الميدانية إلى الناحية العسكرية السادسة تمنراست، أن النتائج المحققة في الميدان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها عبر إقليم الناحية العسكرية السادسة تمنراست.

مضيفا، أن هذه النتائج سمحت بالتصدي بطريقة صارمة وعازمة لهذه الآفات الخطيرة، وساهمت في تعميم نعمة الأمن والأمان على جميع ربوع الوطن.

وذكر الفريق بالأهمية القصوى التي يكتسيها إقليم الناحية العسكرية السادسة بالنظر لموقعها الاستراتيجي البالغ الحساسية.