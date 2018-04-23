قايد صالح يشيد بالروح التضامينة للشعب الجزائر مع شهداء الطائرة

أشاد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالهبة التضمانية الكبرى للشعب الجزائري إثر سقوط الطائرة في بوفاريك.

وشكر، اليوم الإثنين، الفريق جميع الشعب الجزائري الذي وقف وقفة رجل واحد إلى جانب عائلات الشهداء وأفراد الجيش الوطني الشعبي.

وأوضح أن هذه الروح التضامنية ستدفع الجيش إلى العمل قدما لتعزيز مقومات الوحدة الوطنية والحفاظ على موجبات أمن واستقرار البلاد.

ومن جهتهم ابدا أفراد الناحية العسكرية الثانية تعاطفهم الكبير مع عائلات زملائهم، واعدين أنهم سيظلون حماة للوطن مهما كان الثمن الذي سيدفعونه.