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قايد صالح يشيد بالمستوى العالي للصناعات العسكرية

أخبار الجزائر
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قايد صالح يشيد بالمستوى العالي للصناعات العسكرية
بقلم عمر تدريست

أشاد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالمستوى العالي الذي بلغته الصناعات العسكرية في بلادنا.

وأوضح الفريق خلال زيارته الميدانية للناحية العسكرية الثانية بوهران، أن الجيش يسعى من خلال هذه الصناعات تحقيق الاكتفاء الذاتي كمرحلة أولى.

وأن القيادة العليا للبلاد  تولي اهتماما كبيرا بمجال الصناعات العسكرية.

مؤكدا العزم على المضي قدما نحو ترقية الأسس الصلبة أكثر فأكثر لهذه الصناعة الواعدة.

إذ ستساهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.

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