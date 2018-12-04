عاجل

قايد صالح يصل إلى قطر لبحث العلاقات العسكرية الثنائية وتطويرها

الوطني
  • -
  • 0
قايد صالح يصل إلى قطر لبحث العلاقات العسكرية الثنائية وتطويرها
بقلم نسرين محفوف

وصل الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وحسب ما أوردته وزارة الدفاع الوطني، ستدوم زيارة الفريق يومين، لبحث العلاقات العسكرية الثنائية وتطويرها.

وقد استقبل لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، من طرف الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

ومن المرتقب أن تشهد الزيارة عددا من الاجتماعات واللقاءات، لبحث العلاقات العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها وزيادة أوجه التعاون بين البلدين.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com