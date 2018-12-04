قايد صالح يصل إلى قطر لبحث العلاقات العسكرية الثنائية وتطويرها

وصل الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وحسب ما أوردته وزارة الدفاع الوطني، ستدوم زيارة الفريق يومين، لبحث العلاقات العسكرية الثنائية وتطويرها.

وقد استقبل لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، من طرف الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

ومن المرتقب أن تشهد الزيارة عددا من الاجتماعات واللقاءات، لبحث العلاقات العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها وزيادة أوجه التعاون بين البلدين.