قايد صالح يهنئ أفراد الجيش على حماية الحدود من المخاطر والتهديدات

هنئ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كافة أفراد الجيش على الجهود التي يبذلونها ليلا ونهارا بهدف حماية حدودنا من كل المخاطر والتهديدات والآفات.

وأكد قايد صالح بعد اشرافه رفقة اللواء عبد اغلرزاق الشريق قائد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، اليوم الأحد.

على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، حمل عنوان “المجموعة الفرعية التكتيكية في صد هجمة غير تقليدية.

حرصه الشخصي على حضور هذه التمرين والإشراف على مجرياتها بهدف تطوير ومتابعة العمل الإختباري الميداني.

ونوه الفريق على ضرورة القيام بالتقييمات الموضوعية لكافة الجهود المبذولة، لاسيما بالنسبة لإجراء التمارين التكتيكية المختلفة المستويات والأهداف، باعتبارها اختبار حقيقي وميدالني لمستوى التحضير القتالي.

وفي الأخير استمع نائب وزير الدفاع الوطني إلى تدخلات الأفراد المشاركين في التمرين والتي انصبت حول اعتزازهم بالتطور المشهود الذي يحققه الجيش الوطني الشعبي.