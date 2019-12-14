قايد صالح يهنئ الشعب الجزائري وأفراد الجيش بعد نجاح الرئاسيات

هنأ نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أفراد الجيش والأسلاك الأمنية، الذين ساهموا في تأمين الانتخابات، وجعلوا منها عرسا ديمقراطيا.

وقال قايد صالح في رسالة تهاني، أن جهود الجيش، وضعت نصب أعينها الحفاظ على مؤسسات الدولة، وحماية المرفق العام وأملاك المواطنين، وحماية المسيرات السلمية، طيلة 10 أشهر كاملة.

وأكد الفريق أن جهود الجيش وحرصه على أن لا تراق قطرة دم واحدة، تعبر عن صدق نية القيادة العليا، ووفائها لتعهداتها أمام الله والوطن والشعب، بالحفاظ على سلامة الوطن وسيادته.

كما شدد الفريق قايد صالح على تمسك المؤسسة العسكرية بالحلول الدستورية، للوصول بالبلاد الى بر الأمان.

وأثنت رسالة نائب وزير الدفاع على التلاحم بين الجيش وشعبه، وعلى تجند الجزائريين، واستجابتهم لنداء الواجب، من خلال التوجه إلى مراكز الاقتراع.

وأضاف قايد صالح في رسالته “لقد ساهم هذا التلاحم والتجاوب بين الشعب وجيشه في المضي قدما على مسار اجتثاث العصابة التي عاثت في الارض فسادا، ونهبت خيرات البلاد ومقدرات الأمة”.

وقالت الرسالة إن الشعب السيد أثبت بوعي ونضج وحرية تامة، حسه العالي ووطنيته الراسخة، خلال هذا الإستحقاق الوطني.

وأضاف “بهذه المناسبة الطيبة أود أن أتوجه إلى كافة المواطنين المخلصين من أبناء الشعب الجزائري المتمسك بمبادئ وقيم نوفمبر الخالدة بأزكى أيات التقدير والعرفان والإمتنان على مشاركتهم القوية في هذا الاستحقاق الوطني”.

كما جاء في الرسالة أن الشعب اختار “بكل شفافية ونزاهة ووعي عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، الرجل المناسب والمحنك والقادر على قيادة بلادنا الجزائر نحو المستقبل أفضل”.

واختُتِمت الرسالة بالقول “نتمنى لفخامة الرئيس كل النجاح والتوفيق في مهامه الوطنية النبيلة، ونؤكد بهذه السانحة أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى مجدنا ووداعما للرئيس الذي اختاره الشعب، ولن يتخلى أبدا عن التزاماته الدستورية، وسيظل بالمرصاد لأعداء الوطن”.