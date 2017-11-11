قبائلية تعدك بعلاقة مثالية

فتيحة من ولاية بومرداس، قبائلية الأصل، شابة طيبة وحنون، في العقد الثالث من عمرها، مطلقة من دون أولاد، ماكثة في البيت.

بيضاء البشرة، متوسطة القامة، تتمنى الاستقرار وتحصيل الهناء وراحة البال، مع رجل متفهم وكريم، تقبله من إحدى مدن الوسط الجزائري، لا بأس إن كان أرملا أو مطلقا بأولاد، سنه يتراوح ما بين 40 الى 55 عاما، تتوسم فيه الخير والعشرة الطيبة.

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الرقم السّرّي لفتيحة : 200

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