قبائلية عزباء تعدك بالتقدير والرخاء

نعيمة من منطقة القبائل. عزباء في العقد الخامس من عمرها، إمرأة ذات همة عالية. حرفية تمتهن الخياطة التي تتقنها وتتفنن فيها، متوسطة القامة، بيضاء البشرة، سليلة أسرة كريمة وأبوين فاضلين علماها أن الدنيا تؤخذ غلابا ولا مكان فيها للضعفاء.

تريد نعيمة أن تعمر الدار وتجد روحا تسكن إليها، رجل يعي المسؤولية من إحدى مناطق الشرق أو من إحدى مناطق القبائل، سنه لا يتعدى60سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد تسعد برعايتهم والوقوف إلى جانبهم.

الرقم السري : 135560

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